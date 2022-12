La sfida tra segretarie-2. Sardone: "Majorino? Ha fatto disastri..."

"Noi lo conosciamo bene Pierfrancesco Majorino. E' quello che ha combinato i disastri sull’immigrazione clandestina, in particolare sui minori non accompagnati di cui si lamenta anche Beppe Sala". Silvia Sardone, neo segretaria della Lega a Milano, parte lancia in resta con Affaritaliani.it Milano dopo aver preso il ruolo di guidare il Carroccio sotto la Madonnina. "Una città difficile", l'ha definita il suo predecessore, Stefano Bolognini.

Milano città difficile? Che cosa si fa?

Prima di tutto si lavora. E duramente. La Lega, da sempre un movimento di territorio, dovrà essere un partito sentinella. E dovrà essere capace di parlare a tutti, partendo dalle periferie, portando le istanze dei più deboli e dimenticati anche nelle sale di Palazzo Marino.

E poi?

Poi dovremo mettere in luce la debolezza della maggioranza a Palazzo Marino, oltre a metterci pancia a terra per le elezioni regionali.

Parte combattiva...

Certo, occorre esserlo. Le regionali saranno l'occasione per raccontare a tutta la Lombardia chi è Pierfrancesco Majorino, il candidato del Pd. Noi lo conosciamo bene. E' quello in questi giorni fa convegni a Bruxelles sull’immigrazione, che elogiava il personaggio Soumahoro e che ha sostenuto un modello di finta integrazione che ha provocato e ancora provoca problemi, a partire dalla questione dei minori non accompagnati citata anche da sala. Il modello Milano appunto, ma in negativo.

Quanto durerà il suo mandato?

Non lo decido io. Dopo le regionali inizieremo la fase congressuale, e chiameremo i militanti a scegliere la propria guida. Sono onorata di essere la prima donna della Lega a ricoprire questo ruolo. Ora a testa bassa sul territorio, con orgoglio e passione, per affrontare le prossime battaglie.

QUI L'INTERVISTA ALLA SEGRETARIA DEL PD MILANO SILVIA ROGGIANI