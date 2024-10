Ladro ucciso a Milano, i drammatici ultimi minuti di Eros Di Ronza. VIDEO

Ladro ucciso a Milano, i drammatici ultimi minuti di Eros Di Ronza



Il delitto di via Cermenate continua a tenere banco a Milano. Anche perchè sono divenute virali in queste ore sui social le immagini delle telecamere che hanno immortalato i drammatici minuti in cui Di Ronza ed il suo complice forzano la saracinesca del bar, con il successivo arrivo dei parenti della titolare ed il drammatico inseguimento conclusosi con il ferimento mortale a colpi di forbice del ladro. Il 37enne è stato colpito da una forbiciata al torace, la prima volta mentre ancora era sotto la serranda divelta. Poi, è stato inseguito per sei metri circa e colpito almeno 20 volte con le forbici fino a stramazzare a terra, agonizzante. Quando sono arrivati i soccorsi del 118, chiamati dal più giovane dei due cinesi, per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Chiesta la convalida dell'arresto per i due cinesi



La Procura di Milano ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per i due cinesi, Shou Zhou, 30anni, e lo zio Liu Chongbin, 49 anni. La contestazione della Procura è di omicidio volontario, senza aggravanti, e come esigenza cautelare viene contestato il pericolo di reiterazione del reato. La richiesta della Procura è stata inoltrata all'ufficio gip e ora dovranno essere fissati gli interrogatori per la decisione sulla convalida e sulla misura cautelare.

Ladro ucciso a Milano, il legale dei gestori del bar: "Lo zio non ha partecipato all'azione violenta"

"Sono in stato di fermo, non so ancora se per indiziato di delitto o sottoposti ad arresto in flagranza. Per ora posso dire che lo zio non ha assolutamente partecipato ad alcuna azione violenta, mentre per il ragazzo bisogna capire dove è iniziata e per quale motivo, e poi l'evolversi successivo". Lo ha detto questa mattina all'Adnkronos, Simone Ciro Giordano, l'avvocato del 31enne cinese e dello zio 49enne indagati per l'omicidio di Eros Di Ronza, pregiudicato morto ieri nel tentativo di rapinare l'attività dei due. "Siamo in attesa della data dell'udienza. La nostra linea difensiva - ha aggiunto l'avvocato Giordano - si baserà sul racconto che ci forniranno i nostri assistiti."