In Lamborghini a Milano alle 4 di notte, nuova denuncia per Baby Gang

Nuovi guai per il trapper Baby Gang: il 23enne Zaccaria Mouhib è stato denunciato per violazione degli obblighi e delle prescrizioni previste dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Il motivo? I carabinieri l'hanno fermato la scorsa notte mentre era alla guida della sua Lamborghini, a Milano, in un orario, però, in cui dovrebbe stare in casa, stando a quanto hanno stabilito i giudici, applicandogli lo scorso ottobre la "sorveglianza speciale" per un anno e sei mesi, ritenendolo "socialmente pericoloso". Misura che prevede, tra le altre cose, che non possa uscire tra le 22 e le 7, salvo impegni di lavoro, come concerti, autorizzati dai magistrati. E' stato fermato alle 4 di mattina in zona Melchiorre Gioia, riferisce Ansa.

Baby Gang: una condanna in primo grado a tre anni e quattro mesi

Baby Gang, assistito dall'avvocato Niccolò Vecchioni, di recente ha presentato appello contro una condanna in primo grado a tre anni e 4 mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale per disordini scoppiati durante un video di un altro rapper. E' stato assolto in appello, invece, da un'accusa di rapina e condannato in secondo grado a 2 anni 9 mesi e 10 giorni, con pena dimezzata rispetto al primo grado, nel processo sulla sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino corso Como, nella movida milanese, in cui rimasero feriti due senegalesi.

