Lavoro, sicurezza e legalità, Fontana: "Alzare la soglia d'attenzione"

Con la riunione del 'Tavolo Tematico' entra nel vivo il 'Protocollo d'intesa per il lavoro, la legalità, la sicurezza, la sostenibilità, la promozione della partecipazione e del confronto sui temi connessi a PNRR, Piano nazionale complementare, Piano Lombardia e Olimpiadi invernali 2026' firmato lo scorso 15 dicembre dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con i rappresentanti del Patto per lo Sviluppo, ANCE Lombardia, INAIL direzione Regionale Lombardia e l'Ispettorato Interregionale del Lavoro del Nord-Ovest. Il protocollo nasce con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione fra tutti e 38 i sottoscrittori in particolare per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro, la legalità e la prevenzione dei reati e il rispetto dei principi di sostenibilità e partecipazione.

Fontana: "Periodo di grande fermento, alzare le soglie di attenzione"

"Il periodo che stiamo vivendo - ha commentato il presidente Attilio Fontana - è caratterizzato da un grande fermento. Abbiamo davanti tante sfide che rappresentano senza dubbio un'opportunità, ma che devono farci alzare le soglie di attenzione. È per questo che il Protocollo è uno strumento quanto mai importante per cercare in tutti i modi di far sì che legalità, trasparenza e sicurezza siano i cardini attorno ai quali si deve imperniare il nostro agire. È dunque una nota di merito - ha continuato il governatore - non solo aver fatto sedere allo stesso Tavolo tutti i rappresentanti del Patto per lo sviluppo con i quali condividiamo le linee prioritarie della legislatura, ma anche continuare a coinvolgerli periodicamente per verificare insieme i passi fatti e quelli da fare".