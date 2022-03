Legalizzazione cannabis, Sala: "Favorevole, no a vuoto legislativo"

Legalizzazione della cannabis, il sindaco di Milano Giuseppe Sala conferma di essere favorevole. Oggi ha spiegato che l'importante è non "rimanere in questo vuoto", e che serve un dibattito serio. Il sindaco di Milano ne ha parlato a margine della conferenza di oggi sugli "Stati generali della natalita'", ospitata all'ospedale pediatrico Buzzi, commentando l'odg approvato ieri dal consiglio comunale di Milano che impegna la Giunta a spingere per una legge nazionale di legalizzazione della cannabis. "Io sono favorevole - ha specificato Sala -. Dopodiche' oggi ho sentito l'opinione, per esempio, di Luca Bernardo che e' radicalmente contrario, e' da capire e rispettare, ognuno vede le cose a suo modo".

Sala: "Test antidroga ai consiglieri comunali? Non credo serva"

Riguardo alla proposta della Lega, pero', di far eseguire il test antidroga a tutti i consiglieri, il sindaco ha affermato: "Mi ricordo dei test antidroga quando ero direttore generale che venivano fatti agli assessori, mi ricordo tra l'altro che non tutti si erano sottoposti. Ma non credo che serva, serve un dibattito. Questo e' un problema veramente concreto e di coscienza".



