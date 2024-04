Libraccio, ha aperto il nuovo store in viale Monza a Milano

Ha aperto ufficialmente il nuovo Libraccio di viale Monza 9, in zona NoLo. L'inaugurazione di mercoledì 10 aprile alla presenza delle scrittrici Francesca Giannone (“La Portalettere”), e Alessandra Selmi (“Al di qua del fiume”). L'apertura fa seguito al successo della iniziativa del 23 marzo scorso "Leggo Molto", format con il quale è possibile acquistare una shopper al costo di 10 euro e riempirla con tutti i volumi che vi stanno dentro tra quelli presenti in libreria. Sono state 1250 le borse vendute e 20mila i libri raccolti.

Nato nel 1979 dall'idea di quattro studenti con la prima libreria in via Corsico sui Navigli, oggi il Libraccio è presente con 61 store in sette regioni italiane.