Liguria, Sala: "Al centrosinistra manca una forza centrale moderata"

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, all'indomani della vittoria del centrodestra in Liguria, non nasconde le sue perplessità: “Da mesi parlo della necessità di una coalizione di centrosinistra più solida e competitiva, ed è evidente che ci siano delle mancanze,” afferma. Sala si concentra sulla mancanza di una componente centrale, moderata e riformista, in grado di dare stabilità e visione europea al centrosinistra.

Il problema dell'identità al Nord

Sala critica il Movimento 5 Stelle, sottolineando come la forza politica si sia assestata sotto il 5% nelle regioni settentrionali: “Non ci si può appiattire su un movimento che fatica a trovare una propria identità,” evidenzia, dichiarando come il M5S sia lontano dalle esigenze del Nord. Il sindaco avverte che la questione non va ridotta a una difesa superficiale degli interessi settentrionali, ma piuttosto deve riflettere un piano per il rilancio delle aree industrializzate.

L’assenza di una forza moderata e la lezione delle urne

Il problema principale, secondo Sala, è la carenza di una componente pragmatica e liberal all'interno del centrosinistra, una forza in grado di rispondere alle sfide con un approccio riformista e moderato. “Questa tornata elettorale ci insegna che è tempo di rivedere le strategie,” afferma il sindaco, indicando come il Nord abbia bisogno di un progetto serio e produttivo.

Il risultato del PD e lo scenario futuro

Nonostante le criticità, Sala riconosce il successo del Partito Democratico, che con Elly Schlein si è posizionato come primo partito in Liguria, superando Fratelli d’Italia. “Un grande risultato, ma è chiaro che Forza Italia non ha registrato la crescita che alcuni si attendevano,” conclude.