Elezioni Liguria, Bucci avanti su Orlando. Cdx in testa dell'1,5% a Genova e boom a Imperia. Anteprima Affaritaliani.it

Le elezioni in Liguria sono un vero test nazionale, il primo dopo le elezioni europee di giugno

Dai primissimi seggi scrutinati a Genova, secondo quanto Affaritaliani.it può riferire, Marco Bucci, candidato del Centrodestra, è in vantaggio su Andrea Orlando, candidato del Pd e del campo largo (Renzi escluso), di circa un punto e mezzo percentuale. A Imperia nettamente avanti Bucci con circa il 60%.



GLI EXIT POLL



Marco Bucci 48%, Andrea Orlando 47%, gli altri candidati tutti insieme 5%. Sono le stime per Affaritaliani.it del sondaggista Alessandro Amadori sull'esito delle elezioni regionali in Liguria. "La vittoria dell'uno o dell'altro sarà determinata dell'elettorato centrista", spiega l'esperto di numeri e sondaggi Amadori.

Secondo il primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, in Liguria è in testa il candidato del centrodestra Marco Bucci con un forchetta tra il 47% e il 51%, mentre il candidato del centrosinistra, Andrea Orlando, è tra il 45,5% e il 49,5%. Il candidato Nicola Morra è dato da zero al 2%.

Stando al primo Istant poll realizzato da Swg per La7, il candidato presidente del centrodestra per la presidenza della Regione Liguria, Marco Bucci, avrebbe raccolto fra il 46 ed il 50 per cento. Il candidato sostenuto da Partito democratico, Movimento 5 stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, Andrea Orlando, avrebbe ottenuto fra il 45 e il 49 per cento. Tutti gli altri candidati si assenterebbero fra il 4 ed il 6 per cento. Con Orlando anche la lista Patto Civico Riformista sostenuta da Azione.



Si conferma bassissima l'affluenza alle urne in Liguria. Alle 15, a chiusura dei seggi, poco sopra il 46%. Nel 2020 era stata del 53,73. A Genova, 48,09 (era 53,22 nel 2020); a Imperia 40,29 (era 51,63); a La Spezia 47,18 (era 54,17); a Savona 43,30 (era 54,45).

