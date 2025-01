Lite tra uomo e donna a Milano, nell'appartamento spuntano tre lanciatori anticarro tedeschi della seconda guerra mondiale

Da una lite tra un uomo e una ragazza è emersa in un domicilio privato una collezione abusiva di armi della Seconda Guerra Mondiale, tra cui anche dei lanciatori anticarro da spalla (inerti), i cosiddetti 'Panzerfaust'. Come riferisce Ansa, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Dezza, a Milano, dopo che la donna aveva chiamato il 112 chiedendo aiuto. Una volta sul posto i poliziotti hanno appurato che la 32enne, con precedenti, non era in pericolo ma che la lite sarebbe stata causata dal rifiuto dell'uomo a riceverla in casa, dopo che in altre occasioni avevano invece avuto rapporti a pagamento. Quando gli agenti sono saliti hanno trovato 23 elmetti, 3 baionette, una pistola, due fucili, una pistola mitragliatrice della Wermacht e tre lanciatori anticarro, uno dei quali con ogiva, del tutto inerte. L'uomo, un 50enne incensurato, che ha riferito di averle comprate sul web, è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.

