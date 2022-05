Lodi, bambino di sette anni morto di infarto

Un bambino di soli sette anni è morto di infarto ad Ospedaletto Lodigiano. La tragedia domenica 22 maggio. Il piccolo era nella sua abitazione e soffriva da anni di immunodeficienza. Già lo scorso mese di settembre non aveva potuto iniziare la scuola e era stato sottoposto a un'operazione rimanendo, poi, per lungo tempo in ospedale.



Leggi anche: