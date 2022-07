Lombardia 2023, Carretta (Azione): "Il Pd ha aperto gli occhi sul M5S, bene"

"Accolgo con piacere che finalmente anche il Pd ha aperto gli occhi sul M5s, noi lo diciamo da un po' di tempo. Se ci saranno le condizioni per fare un'alleanza comune per la Lombardia noi siamo disponibili a parlarne": lo ha detto il segretario lombardo di Azione Niccolo' Carretta a margine di un sit-in organizzato fuori dal Pirellone per chiedere "uno spazio di confronto" in Consiglio regionale per discutere della crisi di governo e delle ricadute sulla Regione.

Azione: "Lombardia 2023, non c'è spazio per alleanze con movimenti populisti"

"Sicuramente - ha aggiunto Carretta in relazione alle regionali come riferisce Mia News- non c'e' spazio per alleanze con movimenti populisti. Speriamo di costruire una proposta forte e convincente di alternativa a questa destra incapace di governare la Regione". Anche perche' "e' ormai chiaro a tutti che Fi e' una ruota di scorta al servizio della Lega e della Meloni - ha spiegato - anche la maschera di Attilio Fontana e' caduta. Il governatore ha giocato con Draghi a fare il presidente responsabile e poi puntualmente ha fatto il soldatino insieme a Salvini".

Azione su Mattinzoli: "Gesto forte. Con noi? Vedremo"

Quanto all'ormai ex assessore della Regione Alessandro Mattinzoli, fuoriuscito ieri da Forza Italia, "sicuramente ha fatto un gesto forte, visto che e' stato tra i fondatori del partito". Per un suo ingresso in Azione "non lo so, vedremo - ha continuato - queste sono ore decisive in cui bisogna dire con grande chiarezza da che parte si sta. Chi si sta schierando dalla nostra parte non puo' che essere accolto a braccia aperte".

Usuelli (+Europa) contro la candidatura di Moratti: "Non idonea"

Il consigliere lombardo di +Europa/Radicali Michele Usuelli, invece, ha bocciato la candidatura di Letizia Moratti, che nelle ultime settimane ha dato la sua disponibilita' a correre per il Pirellone: "Prendo atto con soddisfazione che Moratti abbia apertamente criticato la sfiducia al governo Draghi - ha concluso Usuelli - c'e' bisogno di questo coraggio. Ma la gestione sanitaria in Lombardia la rende non idonea".