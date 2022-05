Lombardia 2023, Fontana: "Se mi ricandido, non temo nessuno"

"Non temo nessuno, rispetto tutti i miei avversari politici, come rispetterò, se mi candiderò, chi verrà scelto dal centrosinistra come candidato". Così il governatore lombardo Attilio Fontana sulle regionali del 2023, intervenendo nella serata di giovedì 19 maggio sul canale 'Teletutto Brescia'. Fontana ha tenuto a chiarire che sulla sua ricandidatura non ha ancora preso una decisione.

Fontana: "Centrodestra, a livello nazionale qualche questione da chiarire"

"A livello nazionale credo che si dovranno cercare di risolvere un po' di problemi e cercare di chiarire un po' di questioni, ma sono assolutamente convinto che, come in Regione Lombardia, il centrodestra anche a livello nazionale sia l'unica coalizione che possa governare bene questo Paese", ha aggiunto Fontana. "Tutti i principali leader di questa coalizione vogliono trovare una soluzione - ha aggiunto - meglio litigare prima che impallidire dopo: meglio che oggi chiariscano bene quali sono i punti essenziali di questo accordo piuttosto che trovarsi in un secondo momento, quando e' troppo tardi per risolverli. Io non ho preoccupazioni, sono convinto che il centrodestra e' e continuera' ad essere assolutamente compatto e governera' benissimo questo Paese, come amministrera' benissimo questa regione". Per quanto riguarda Regione Lombardia, per il presidente, "non esiste in questo momento una maggioranza migliore e un centrodestra piu' compatto".

