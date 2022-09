Lombardia 2023, Fontana incontra Moratti: "Rapporto incrinato"

Lombardia 2023, il faccia a faccia tra Fontana e Moratti

E' terminato dopo quasi un'ora, poco prima delle 20, il faccia a faccia tra il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana e la sua vice Letizia Moratti. Una convocazione resasi necessaria da parte di Fontana per chiarire la situazione venutasi a creare in vista delle Regionali lombarde di marzo, con la vicepresidente che ha messo sul tavolo la propria candidatura al ruolo di governatrice nonostante l'intenzione dichiarata di Fontana di ricandidarsi.

Fontana: "Rapporto incrinato, ma decisione su Moratti dopo un confronto con i vertici del centrodestra"

Questa la dichiarazione di Fontana al termine dell'incontro: "Questa sera ho evidenziato alla vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, in maniera chiara e inequivocabile, che il nostro rapporto fiduciario, sul piano del posizionamento politico, si è incrinato. Ciò nonostante, essendo io il garante della coalizione in Lombardia e per senso di responsabilità rispetto al momento politico nazionale che stiamo vivendo, mi riservo di prendere una decisione definitiva dopo un confronto con i leader del centrodestra".

Da Roma nuove voci su Moratti Ministro alla Salute

Nel frattempo da Roma tornano insistenti le voci che vedono la Moratti come possibile ministro della Sanità, scelta da parte di Giorgia Meloni che risolverebbe il nodo venutosi a creare in Lombardia. Adnkronos riferisce infatti che per Fratelli d'Italia la rielezione di Fontana non sarebbe più un tabu.