Lombardia 2023, Pizzul (Pd): "Il candidato prima dell'estate"

Per le regionali lombarde del 2023, "come Pd e centrosinistra ci siamo dati questi tempi: scegliere il candidato prima dell'estate. Il mese di giugno, in tal senso, potrebbe essere opportuno". Lo ha detto il capogruppo lombardo del Pd in Consiglio regionale, Fabio Pizzul, a margine della cerimonia per il premio Walter Fontana alla Villa Reale di Monza. "Prima di capire chi sara' il candidato bisogna capire il perimetro entro il quale ci si muove: si sta lavorando per avere una coalizione piu' larga possibile". Per questo, adesso "si stanno incontrando le diverse forze della possibile coalizione - ha continuato Pizzul - stiamo facendo come da programma dei tavoli di lavoro sui contenuti specifici delle principali politiche regionali, a cui partecipano davvero tutti coloro che sono all'opposizione".

Pizzul (Pd): "Regione Lombardia, allo stesso tavolo con Azione e M5S"

In tal senso, "la cosa interessante e' che su questi temi allo stesso tavolo ci sono Azione e il M5s, cosa che a livello nazionale non succede". Questi tavoli, "ancora non rappresentano tecnicamente la coalizione - ha proseguito - pero' sono le prove generali per averne una molto larga". Sulle modalita' di scelta del candidato, invece, "mi esprimo in chiave personale - ha spiegato - sarebbe utile, importante e giusto che le primarie si facciano, sarebbero il miglior modo per partire con il piede giusto per la campagna elettorale". Poi "se dovesse arrivare un nome che mette tutti d'accordo e al quale non si puo' dire di no - ha concluso - si potrebbero anche evitare, ma credo che siano la strada maestra per scegliere il candidato".

