Lombardia 2023, Salvini: "Fontana? La decisione in estate"

Elezioni regionali in Lombardia nel 2023: "Di politiche e regionali parleremo in estate, Fontana sta lavorando bene in Lombardia e abbiamo un anno di lavoro ancora da portare avanti". Cosi' il segretario leghista Matteo Salvini a Monza.

Il Pd: "Salvini ha scaricato Fontana"

Parole che il segretario regionale del Pd lombardo, Vinicio Peluffo ha così commentato: "Salvini ha gia' scaricato Attilio Fontana per la corsa al secondo mandato da governatore. Ma per il centrodestra non aveva governato bene? Il primo effetto della convention di Fratelli d'Italia a Milano, in nemmeno ventiquattro ore dalla chiusura, e' che il centrodestra ferma le macchine per le regionali, rinviando la decisione sul candidato, quindi sulla ricandidatura di Fontana. E' evidente che nulla e' scontato, che il centrodestra e' profondamente spaccato e che questo puo' avere delle conseguenze importanti".

