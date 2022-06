Lombardia 2023, Salvini: "Moratti? Il candidato della Lega è Fontana"

"Moratti e' un assessore di centrodestra, di una giunta di centrodestra, con un governatore di centrodestra. Se il governatore scegliera' di ricandidarsi, avra' l'appoggio della Lega". Cosi' Matteo Salvini, segretario della Lega, a margine del convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria ha commentato sabato mattina l'annuncio del vice presidente della Regione Lombardia Letizia Moratti di volersi candidare alle prossime elezioni regionali. "Non ho mai visto un vice sindaco che corre contro il suo sindaco", aggiunge. Come riferito da Affaritaliani.it Milano, in settimana Salvini avrebbe anche incontrato Moratti, ma non sono noti i dettagli dell'incontro.

Moratti, Santanchè (Fratelli d'Italia): "Vige la regola dell'uscente"

Se Salvini ha illustrato la posizione del Carroccio, per Fratelli d'Italia ha parlato la coordinatrice regionale Daniela Santanchè, come riferisce Ansa: "Lo schema per noi e' lineare. Con Moratti abbiamo ottimi rapporti, una donna brava e capace. Ma c'e' una regola, quella degli uscenti, che abbiamo sempre rispettato da persone leali". Da Forza Italia si attende il vertice tra alleati fissato a dopo il ballottaggio.

Di Marco (M5S): "Nel centrodestra se la cantano e se la suonano senza esclusione di colpi"

Ha commentato per i Cinque Stelle la situazione Nicola Di Marco: "Salvini, Fontana e Moratti da ventiquattro ore se la cantano e se la suonano senza esclusione di colpi, evidentemente non e' andato tutto bene visto quello che sta accadendo".