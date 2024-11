In Lombardia 6 femminicidi nel 2024: Regione intensifica la lotta contro la violenza sulle donne

"Donne e uomini uniti contro ogni forma di violenza". Con queste parole, l’Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione Lombardia, Elena Lucchini, ha ribadito l’impegno della Regione nella lotta contro la violenza di genere, un fenomeno ancora drammaticamente presente. Intervenendo oggi in Consiglio regionale, l’assessore ha presentato un aggiornamento sulle politiche messe in campo e ha sottolineato l’urgenza di non abbassare la guardia: "Nonostante i passi avanti, la strada da percorrere è ancora lunga. Ogni campagna, ogni progetto, ogni misura introdotta rappresenta un passo decisivo verso un obiettivo ambizioso: eliminare del tutto questa piaga sociale”, ha affermato l’assessore.

Un bilancio e nuove misure per un futuro senza paura

In Lombardia, dall’inizio del 2024 si sono verificati 6 femminicidi, una realtà che richiede azioni immediate e sinergiche. La Regione ha intensificato le proprie azioni per prevenire e contrastare la violenza, consolidando le reti territoriali e promuovendo progetti innovativi. Tra le misure più rilevanti figurano interventi per aiutare le donne a conquistare una nuova autonomia di vita, oltre a campagne di sensibilizzazione nelle scuole per favorire un cambiamento culturale. “Non possiamo permetterci di sottovalutare la gravità di questo fenomeno,” ha ribadito Lucchini, “ma possiamo guardare con orgoglio ai passi avanti compiuti. Ogni azione è fondamentale per costruire una società libera dalla violenza.” Regione Lombardia si conferma in prima linea, sostenendo le donne vittime di abusi e impegnandosi a rendere ogni comunità un luogo sicuro e inclusivo.

