Lombardia al voto: qui si sceglie un parlamentare su sei

Tredici collegi plurinominali e 55 collegi uninominali: tra Camera e Senato, è questo il peso di Regione Lombardia alle elezioni politiche di questa domenica 25 settembre. Conti all mano, quasi un parlamentare su sei sarà deciso qui. La Regione esprimerà infatti 64 seggi alla Camera e 31 al Senato. E proprio in Lombardia scendono in campo direttamente parecchi big e leader di partito, qui candidati: ci sono infatti Giuseppe Conte, Enrico Letta, Giorgia Meloni e Matteo Salvini (alla Camera) e Silvio Berlusconi e Matteo Renzi (al Senato). Il ministero degli Interni ha allestito un portale tramite il quale è possibile individuare i candidati nei collegi corrispondenti al proprio Comune: QUESTO IL LINK

Le prime elezioni politiche dal taglio dei parlamentari

Si vota dalle 7 alle 23, si tratta delle prime elezioni politiche dopo l'approvazione del taglio dei parlamentari, che saranno dunque ora 400 alla Camera e 200 al Senato. E' un sistema elettorale misto, con un 64% di proporzionale e un 36% di maggioritario

Le circoscrizioni lombarde per Camera e Senato

Come riepiloga il quotidiano Il Giorno, i 64 deputati eletti dalla Lombardia sono così distribuiti: la circoscrizione Lombardia 1, comprendente Città metropolitana di Milano (ad eccezione di 11 comuni) e provincia di Monza, determina 25 seggi di cui 16 con sistema proporzionale, la circoscrizione Lombardia 2 che comprende (Varese, Como, Lecco, Sondrio e 35 comuni della provincia di Bergamo determina 14 deputati di cui 9 con il proporzionale. La circoscrizione Lombardia 3 comprende province di Bergamo e Brescia, ad eccezione di 10 Comuni inseriti nella quarta circoscrizione: anche qui 14 deputati eletti di cui 9 con il proporzionale. In Lombardia 4 (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova, oltre a 11 Comuni della città metropolitana di Milano e 10 di Brescia), 11 deputati di cui 7 con proporizionale.

Per quanto riguarda invece i seggi assegnati con l'uninominale, ovvero maggioritario, essi saranno decisi a Monza, Seregno, Cologno Monzese, Rozzano, Legnano, Sesto San Giovanni e nelle tre aree di Milano (Loreto, Bande Nere, Buenos Aires-Venezia), nei 9 collegi uninominali della circoscrizione 1. Sono 5 a testa nelle circoscrizioni 2 (Varese, Busto Arsizio, Como, Sondrio, Lecco) e 3 (Treviglio, Bergamo, Lumezzane, Brescia, Desenzano; 4 (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) nella circoscrizione 4.

Guardando invece ai 31 seggi a disposizione in Lombardia per l'elezione al Senato, undici saranno assegnati nei collegi uninominali (Varese, Como, Milano Buenos Aires-Venezia, Sesto San Giovanni-Milano Villapizzone, Cologno Monzese, Monza, Bergamo, Brescia, Treviglio, Pavia, Cremona). Nei collegi plurinominali raggruppati in tre gruppi di province - Varese, Sondrio, Lecco, Como, Monza; Milano, Pavia, Lodi; Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova in palio i restanti 20 seggi.