Elezioni 2022: i programmi dei principali partiti

Il 25 settembre si vota: leggi i programmi elettorali dei principali partiti



Dopo la prima campagna elettorale svolta in piena estate nella storia d'Italia, il 25 settembre le elettrici e gli elettori saranno chiamati ad eleggere i propri rappresentanti in Parlamento. Questa volta saranno quasi dimezzati. Gli eletti saranno solo 600, invece dei precedenti 945. In seguito alla recente riforma il numero di nostri rappresentanti alla Camera scenderà infatti da 630 a 400 deputati mentre al Senato da 315 a 200.

La legge elettorale in vigore è il cosiddetto "Rosatellum", dal nome del proponente Ettore Rosato (allora nel Pd, oggi in Italia Viva). Le sue regole sono state criticate da molti esponenti politici, ma sono tuttora in vigore, per capirle meglio, approfondisce qui:



Compresi i meccanismi tecnici, bisogna chiedersi per chi votare. Cosa non sempre facile. Spesso il dibattito politico si avvita tra scontri personali, alleanze nate e rapidamente sfumate, dissidi ideologici e discussioni su temi che i cittadini percepiscono come molto lontani dalla loro quotidianità, soprattutto in questo periodo di grave crisi economica.

Per questo affaritaliani.it ha voluto pubblicare i programmi elettorali di tutti i principali partiti, così che ognuno possa maturare la propria decisione in piena coscienza.



COALIZIONE DI CENTRODESTRA

E' formata da quattro partiti: Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi, Moderati. Ciascuno di essi ha presentato il proprio programma elettorale, come previsto dalla normativa, ma con una particolarità: Forza Italia ha depositato come proprio il programma della coalizione.



COALIZIONE DI CENTROSINISTRA

E' formata da quattro simboli elettorali: Pd, +Europa, il cartello formato dall'unione tra Sinistra Italiana ed Europa Verde e Impegno Civico (il nuovo soggetto di Tabacci e Di Maio).



TERZO POLO

Viene così definito il cartello elettorale formato da due partiti: Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda, che è stato indicato come "front runner" del Terzo Polo neocentrista.



MOVIMENTO CINQUE STELLE

In precedenza alleato con il Pd, il Movimento di Conte ha rotto con Letta dopo la sfiducia al Governo Draghi e ora, pur qualificandosi come "la vera sinistra", corre da solo. Ecco che cosa propone.