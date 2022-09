Programma elettorale Forza Italia - Elezioni 2022, le proposte di Berlusconi

Elezioni 2022, il programma di Forza Italia





Per le elezioni del 25 settembre, il partito di Silvio Berlusconi ha fatto una scelta particolare, depositando come proprio programma il documento di 15 pagine intitolato "PER L'ITALIA - Accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra".

In sostanza, si tratta del programma della coalizione di centrodestra, sottoscritto insieme a Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati.