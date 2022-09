Programma elettorale Lega - Elezioni 2022

Programma elettorale Lega - Elezioni politiche 2022/ Dalla sicurezza all'immigrazione, dal lavoro alle tasse



E' in rigoroso ordine alfabetico il programma elettorale della Lega Salvini Premier. Un programma molto dettagliato (clicca qui per leggerlo integrale, pdf) composto da 202 pagine.

Ruolo importante, da sempre, all'garicoltura. Nel programma si legge che "nel confronto aperto e costruttivo in sede comunitaria, dobbiamo impegnarci:

• nella difesa del budget riservato alla promozione dell’agroalimentare sui mercati dei Paesi terzi

• nella richiesta di tutelare il mercato europeo dalle importazioni che non rispettano uguali standard produttivi e di rispetto dei diritti del lavoro

• nel vigile controllo sulla sottoscrizione da parte dell’Ue di accordi commerciali di libero scambio, affinché non aprano le porte del mercato unico a settori agricoli di Paesi terzi naturalmente competitivi per la loro poca ambizione verso standard produttivi analoghi a quelli europei

Nella lotta alla Mafia da segnalare queste proposte: potenziamento ed espansione Agenzia dei beni confiscati con possibilità di vendita dei beni, sostegno ad aziende confiscate, potenziamento dei patti anti-usura

Interessante anche il capitolo che riguarda le crisi d'impresa:

Rivedere le soglie di fallibilità d’impresa e pignorabilità dei beni, nonché i criteri di valutazione patrimoniale, per garantire continuità aziendale in periodo di crisi Aumentare la soglia di 20mila euro per debito scaduto e non versato relativo all’Iva per avviare la composizione negoziata per debiti contro l’Erario, al fine di evitare il rischio fallimento di migliaia di aziende per un mancato versamento dell’imposta Ottimizzare lo strumento della compensazione crediti/debiti con le pubbliche amministrazioni, stante che nel 2021 i mancati pagamenti da parte della PA ammontavano a 55,6 miliardi (3,1% del Pil nazionale)

Altra proposta della Lega è l'abolizione dela Tobin Tax:

Affinché i mercati finanziari siano efficienti e procurino liquidità alle imprese, occorre eliminare gli ostacoli, primi fra tutti quelli relativi agli investimenti. Appare, quindi, subito evidente come nel panorama italiano la prima misura asimmetrica da sopprimere sia la distorsiva Tobin Tax, imposta di derivazione comunitaria, che viene applicata solo in Italia e parzialmente in Francia. In base ai dati del MEF, è chiaro che questa tassa non solo penalizza il settore finanziario italiano, ma di fatto non determina un significativo gettito per lo Stato, come invece era nelle intenzioni al momento dell’istituzione da parte del governo Monti. Considerando soprattutto il periodo pre-pandemia da COVID-19, i dati relativi agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 mostrano, infatti, un trend di introito erariale in forte decrescita: da 432 milioni a 196 milioni di euro. Con riferimento ai volumi azionari scambiati alla Borsa di Milano, si registra una diminuzione che dal milione e ottanta si è attestata costantemente a 346mila nel 2020.

Due proposte degne di nota sul commercio:

Cedolare Secca sugli affitti commerciali

Allo scopo di rivitalizzare il mercato delle locazioni commerciali ed aiutare una difficile ripartenza economica,

Prevedere un regime di tassazione sostitutiva (cedolare secca) anche con riferimento ai contratti di locazione commerciale. Rappresenterebbe non solo un notevole stimolo al mercato delle locazioni commerciali, ma anche un concreto aiuto alle imprese

Esenzione IMU sui negozi sfitti

Prevedere l’esenzione dell’Imposta Municipale Propria (Imu) per i possessori di immobili commerciali rimasti sfitti e che, a causa anche della difficile congiuntura economica o sospensione attività, non producono reddito

Capitolo Superbonus

Rendere il Superbonus più coerente e applicabile, prevedendo un décalage dell’incentivo, contemperando le esigenze di contenimento degli oneri a carico dello Stato con quelle di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico degli edifici, rispondendo agli interessi e alle preoccupazioni di proprietari di casa, dei tecnici e delle imprese in crisi per il blocco della cessione dei crediti.

Ritorno al nucleare

Le fonti rinnovabili sono ovviamente gran parte della risposta ma esse non sono sufficienti, soprattutto se sono non programmabili. Il percorso per un rientro dell’Italia nel nucleare è lungo ma la tecnologia dell’atomo è quella che, combinata alle rinnovabili, sarà imprescindibile nel medio-lungo termine per consentire di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione con emissioni nette zero al 2050 e allo stesso tempo permettere sia di rispondere alla domanda sempre crescente di energia elettrica per la progressiva elettrificazione dei consumi, sia di garantire un sistema energetico sicuro e stabile, sia di produrre idrogeno senza emissioni e sia di ridurre la dipendenza energetica dall'estero.

LOTTA ALLA DENATALITÀ E TUTELA DELLA FAMIGLIA

Il nucleo familiare va individuato come un unico soggetto fiscale. Serve promuovere politiche fiscali quali il quoziente familiare (flat tax familiare), la piena detraibilità delle spese scolastiche per i figli a carico o l’esenzione a vita dalla tassa sui redditi per tutte le donne che partoriscono e si prendono cura di almeno 4 figli, per creare condizioni favorevoli e aumentare le nascite per donna, con l’idea che il figlio sia un valore e un bene comune anche per la società