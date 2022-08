Lombardia, l'assessore De Corato si è dimesso. Al suo posto Romano La Russa

Lombardia, l'assessore De Corato si è dimesso

Come anticipato da Affaritaliani.it Milano, l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha incontrato oggi il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana formalizzando le sue dimissioni dall'incarico "a seguito - ha spiegato - della candidatura alle elezioni politiche del 25 settembre". L'assessore ha ringraziato il governatore e l'intera Giunta "per l'importante azione di governo svolta in questi difficili anni".

Lombardia, Romano La Russa nominato al posto di De Corato

Contestualmente il presidente della Regione ha rivolto un cordiale ringraziamento all'assessore uscente "per il proficuo impegno dimostrato e per gli importanti risultati ottenuti" e ha nominato assessore, con decorrenza da domani, martedì 30 agosto, e con le stesse deleghe, Romano La Russa.