Lombardia, l'assessore Rizzi lascia FI: è candidato con la Lega

Il passaggio dell'assessore lombardo alla Casa e all'housing sociale Alan Rizzi da Forza Italia alla Lega ha avuto la sua ufficialità oggi, con il deposito dell'elenco di candidati per le regionali lombarde. Il nome dell'assessore ex azzurro compare infatti nella lista dei candidati del Carroccio. Rizzi era stato nominato assessore in quota Forza Italia pochi mesi fa, ma il suo malessere all'interno del partito era stato esternato ormai oltre un anno fa, come aveva anticipato Affaritaliani.it Milano