Lombardia, +Europa non sosterrà nè Majorino nè la Moratti

Nonostante la corte serrata da parte di Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti, l'orientamento di +Europa per le prossime elezioni in Lombardia emerso durante la direzione regionale di giovedì 22 dicembre è "quello di non essere presente con il proprio simbolo né a sostegno" di alcuno dei candidati. È quanto ha appreso Ansa da fonti del partito. Resta comunque in piedi anche l'opzione della presentazione di una candidatura autonoma. Per sciogliere gli ultimi nodi ci sarà dunque un ulteriore passaggio nella direzione nazionale di +Europa convocata per il 27 dicembre.