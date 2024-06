Lombardia, Fontana: "Bertolaso via? Ne riparliamo tra quattro anni"

"Fra quattro anni ne riparliamo". A dirlo e' stato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a margine dell'evento Salute Direzione Nord a Palazzo Lombardia alle parole dell'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, che ha detto di essere "nelle mani di Fontana" tornando sulle polemiche per la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Menaggio.

Bertolaso: "Fontana può ritirarmi le deleghe anche oggi"

"Io sono un servitore dello Stato, ho sempre lavorato per il mio Paese, sono orgoglioso di aver lavorato per il mio Paese, sono andato in pensione 12 anni or sono e ancora sono qua. Evidentemente significa che qualche cosa di utile lo faccio, ma quello che è fuori discussione è che questi sono i miei tempi supplementari. Poi basta. Dopodiché è nelle mani del presidente". queste sono state le parole di Bertolaso. "E' lui che anche stamattina, se magari qualche situazione in questa Regione gli può creare dei problemi per colpa mia, mi può benissimo ritirare la delega".

Le polemiche sulla chiusura del pronto soccorso di Menaggio

Nei giorni scorsi c'erano state polemiche e proteste riguardo all'annuncio della chiusura del Pronto soccorso dell'ospedale di Menaggio (Como). Oggi le parole dell'assessore. "Diciamo - ha aggiunto - che ho ancora un bel po' di cose da fare nella mia vita, al di là del lavoro, che vorrei riuscire a realizzare prima di lasciare questo territorio". Ha commentato il consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo: "È chiaro che Fontana non intenda fare un passo indietro sulla questione dell'Erba-Renaldi, condannato a diventare un presidio per cronici e senza pronto soccorso. A Palazzo Lombardia - continua il consigliere - si tira dritto, insomma. Rimane Bertolaso, si taglia un ospedale".