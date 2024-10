Lombardia: in arrivo un garante per i diritti degli anziani Over 65

In Lombardia, il numero degli anziani over 65 ha raggiunto i 2.326.000, pari al 23,3% della popolazione, un dato in linea con la media nazionale. Per garantire la tutela dei loro diritti, è stato approvato un progetto di legge che prevede l'istituzione di un Garante regionale per gli anziani. L'iniziativa, firmata da Giulio Gallera (Forza Italia), ha ricevuto il sostegno della Commissione Affari istituzionali, presieduta da Matteo Forte (Fratelli d'Italia), e sarà discussa nelle prossime sedute consiliari per l'approvazione definitiva.

Un ruolo cruciale per la tutela dei diritti

Il nuovo Garante avrà il compito di promuovere e monitorare l'applicazione dei diritti degli anziani, come spiegato dal relatore Ivan Rota (Forza Italia). Le sue mansioni includeranno la verifica dell’accesso equo ai servizi di assistenza e la prevenzione di abusi e maltrattamenti. In caso di situazioni di rischio o danno, il Garante avrà la responsabilità di segnalare agli organi competenti e denunciare eventuali reati perseguibili d’ufficio.

Collaborazione e promozione delle iniziative

Oltre a tutelare i diritti, il Garante dovrà collaborare con organizzazioni, istituzioni ed enti del Terzo Settore per costruire un “sistema” di protezione efficace per gli anziani. Sarà fondamentale anche il suo ruolo nella promozione di iniziative destinate a trasmettere saperi e competenze alle nuove generazioni, contribuendo così alla crescita di una cultura di rispetto e valorizzazione dell’esperienza degli anziani.

Integrazione con il garante per minori e fragilità

Le funzioni del nuovo Garante saranno attribuite all'attuale Garante per la tutela dei minori e delle fragilità, che lavorerà in sinergia con il Difensore regionale per garantire un approccio integrato nella tutela dei diritti di tutti i cittadini vulnerabili.