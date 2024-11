Lombardia, La Russa contro il centrosinistra: "Vedete una divisa e vi viene l'orticaria, fatevi curare"

E' stato scontro verbale senza sconti al Pirellone, nella seduta del consiglio regionale di martedì 12 novembre. Al centro del dibattito, il recente rapporto ECRI (Commissione contro il razzismo e l'intolleranza) del Consiglio d'Europa che ha accusato le forze dell'ordine italiane di "profilazione etnica" nella loro attività di contrasto al crimine. L'assessore alla Sicurezza Romano La Russa ha apostrofato le opposizioni di centrosinistra durante la discussione sul documento di sostegno alle Forze dell'Ordine proposto e approvato dalla maggioranza: "Quando vedete una divisa vi viene l'orticaria, fatevi curare, vi possiamo indicare qualche medico".

La Russa al centrosinistra: "Dite ai vostri amici in Europa di raccontare meno palle"

La Russa ha accusato il centrosinistra di essere la fonte delle informazioni dell'organismo europeo che per avere "un po' di notorietà" taccia gli italiani di essere "fascisti e razzisti". L'assessore ha proseguito attaccando entrosinistra, riferendosi al rapporto, ammonendoli "ad andare a dire ai vostri amici in Europa di raccontare meno palle" alla commissione Ecri, accusandoli di essere "elettoralmente impotenti e incapaci" e ancora "non in grado di manifestare un pensiero che abbia un costrutto" e di "attaccarsi a calunnie e improperi".

Majorino (Pd): "Non ci facciamo dare lezioni da chi non ha mai rinnegato Mussolini"





A quel punto le opposizioni hanno abbandonato l'aula. Ha commentato Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd: "La Russa ha provocato e insultato gratuitamente la nostra parte politica e tutti quelli che si riconoscono nei valori del centrosinistra. Noi non ci facciamo dare lezioni di democrazia da chi non ha rinnegato Benito Mussolini. A tutto c'è un limite".



Majorino ha aggiunto: "Nel giorno in cui Fitto chiede la fiducia del Parlamento UE per entrare a far parte della Commissione il Consiglio regionale della Lombardia, guidato da Fratelli d'Italia e Lega, attacca il Consiglio Europeo per il rapporto Ecri. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensa Giorgia Meloni"

