Lombardia, le proiezioni: Attilio Fontana oltre il 50%

Lombardia, le prime proiezioni confermano gli exit poll: Attilio Fontana si conferma governatore. Con le proiezioni relative al 29% delle schede, il presidente in carica è al 52,80%. Il candidato di Pd e Cinque Stelle Piefrancesco Majorino è al 34,50% mentre Letizia Moratti si ferma attorno al 10,6%.

Lombardia, i partiti: Fratelli d'Italia primo partito ma non fagocita la Lega

Nella coalizione di centrodestra Fratelli d'Italia è primo partito con il 23,40%: una buona affermazione ma non uno sfondamento rispetto alla Lega, che tiene al 16,30%. Forza Italia al 7,20%, lista Fontana 6,50%, Noi Moderati 1,40%. Per Majorino Pd al 20,80% e Cinque Stelle al 4,60%, sotto alla lista civica al 4,70%. VerdiSinistra al 3,80%. Per la Moratti 5,70% dalla civica e 3,90% da Azione e Italia Viva.

Alle 15 di lunedì 13 febbraio l'affluenza in Lombardia si è attestata attorno al 41,6%. Il dato più basso nella storia delle regionali lombarde. Cinque anni fa l'affluenza si era attestata al 74%.