Coronavirus: in Lombardia nessun decesso, ma crescono i positivi



Anche oggi nessun decesso causato dal coronavirus in Lombardia dove crescono i nuovi casi positivi, oggi sono 102, cosi' come i dimessi guariti + 95. E' quanto emerge dai dati divulgati oggi dalla Regione sulla diffusione del contagio del covid-19.



Rimangono fermi a 10 i ricoverati in terapia intensiva, mentre aumentano di 5 unita' i ricoverati in reparti non di terapia intensiva. Per quanto riuarda la diffusione a livello provinciale, Milano registra 29 nuovi casi, di cui 13 nel capoluogo, Mantova 19 e 11 a Brescia. Sono invece 8 i casi registrati a Como, 6 a Bergamo e Varese, 5 a Lecco e Lodi, 4 a Monza e Biranza, 2 a Pavia e Cremona e 1 a Sondrio.