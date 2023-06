Lombardia, parla Romano (Pd): i consiglieri di Forza Italia lasciano l'aula

L'esponente dem Paolo Romano prende la parola per presentare una mozione sul caro-affitti e l'intero gruppo di Forza Italia abbandona l'Aula di Palazzo Pirelli. L'episodio è avvenuto nella seduta di questo pomeriggio del Consiglio regionale della Lombardia. Romano, 26 anni, aveva criticato la scelta di indire il lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi e la settimana scorsa era a sua volta uscito dall'Aula del Pirellone durante la commemorazione dell'ex premier e leader FI.

Forza Italia: "Berlusconi, Romano capisca la differenza tra avversario e nemico"

Oggi la risposta degli azzurri, che in una nota spiegano: "Il gruppo consiliare di Forza Italia, pur non essendo abituato a una gestualità politica simile, con la propria assenza ha voluto sottolineare il gesto sgarbato e irrispettoso del consigliere Romano in occasione della commemorazione del Presidente Berlusconi. Ribadiamo la necessità che il ragazzo capisca la differenza tra il piano politico e il piano umano, tra l'essere avversari e l'essere nemici".