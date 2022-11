Lombardia, Pizzul (Pd): "Fontana è il miglior avversario possibile"

Anche gli avversari commentano l'ufficialità della ricanditura di Attilio Fontana a governatore di Regione Lombardia. Così Fabio Pizzul, capogruppo Pd in Regione: “Fontana è finalmente candidato, dopo mesi di mezzi annunci che palesavano i forti dubbi di un Centrodestra in confusione che alla fine ha trovato in lui, senza grande entusiasmo, l’unico punto di equilibrio. Bene, ora il presidente uscente dovrà giustificare ai lombardi ciò che ha fatto e ciò che non ha fatto in questi cinque anni. Personalmente gli faccio l’in bocca al lupo, ma è evidente che per noi è il miglior avversario possibile, perché rappresenta un’amministrazione regionale che ha poco da dire e poco da dare ai cittadini lombardi.”