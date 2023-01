Lombardia: se tutti e tre i candidati esultano per i sondaggi...

Sondaggi: ci sono i numeri e ci sono... le interpretazioni dei diretti interessati. All'indomani della pubblicazione dell'ultima rilevazione di Winpoll sulle Regionali in Lombardia, tutti e tre i candidati - Attilio Fontana, Letizia Moratti, Pierfrancesco Majorino - ostentano ottimismo e fiducia.

Sondaggi Lombardia: la fiducia di Fontana, Moratti, Majorino

Così Fontana: "Nei sondaggi "per me l'importante è essere davanti, poi che al secondo posto ci sia la Moratti o Majorino sono cose che non mi riguardano".

Mentre Moratti: "Siamo a un passo dalla vittoria. La partita è apertissima e noi corriamo per vincere. Abbiamo un sondaggio vero: siamo a un passo dalla soglia del 30%" "Una Lombardia miìgliore - ha aggiunto fra l'altro- è un progetto, non un sogno"

Infine Majorino: "I sondaggi dicono che la partita e' apertissima tra me e Fontana. La realta' e' che rispetto a un mese e mezzo fa siamo in una situazione completamente diversa: prima c'era il dibattito su chi potesse arrivare secondo tra me e Letizia Moratti, adesso il dibattito e' su chi arrivera' primo tra me e Fontana. Questo lo dice il 95 per cento dei sondaggi e soprattutto lo dice la sensazione fortissima che c'e' in giro". Il sostegno arriva "assolutamente da tutto il Pd" che "in Lombardia ma anche a livello nazionale sta sostenendo unito la mia candidatura. Non mi sarei nemmeno candidato se non avessi avuto la certezza di un sostegno cosi' ampio e trasversale", ha concluso Majorino.