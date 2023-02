Lombardia, top e flop: ok Del Bono Feltri e Sgarbi. Ko Pregliasco

Lombardia, top e flop del voto regionale. (QUI la composizione del nuovo consiglio regionale con tutti gli eletti) Nel risultato delle urne del 12 e 13 febbraio spiccano le 25mila preferenze per il sindaco di Brescia del Pd Emilio Del Bono. "Grazie ai bresciani della città e della provincia che hanno voluto darmi fiducia e vicinanza oltre le previsioni". Questo il commento di Del Bono, che ha superato solo in città le 14.000 preferenze e sfondato quota 25mila in tutta la provincia. Del Bono verrà quindi eletto consigliere regionale e lascerà entro un mese la carica di sindaco, in anticipo quindi rispetto alla scadenza naturale con le elezioni in primavera che vedranno la sua attuale vice Laura Castelletti come candidata del centrosinitra. "Questo mi impegna ancora di più nella tutela dei bisogni e e dei sogni dei bresciani, che porterò a Milano", ha detto Del Bono che in merito alla sconfitta del centrosinistra in Lombardia spiega che è "un tema su cui riflettere, viste le grandi questioni come la sanità pubblica, l'ambiente e i trasporti, che non sono ancora state interpretate dal centrosinistra in modo più competitivo.

Milano: boom di Garavaglia (FdI) e Romano (Pd)

A Milano e provincia ha superato le aspettative l'ex sindaco di Turbigo Christian Garavaglia (FdI, con oltre 9300 consensi) mentre per il centrosinistra la nota più lieta è la buona performance a Milano del giovane dem Paolo Romano (oltre 7mila voti).

I big che non deludono: Bestetti, Comazzi, Bussolati...

Hanno fatto la loro parte diversi big, molti dei quali erano chiamati a confermarsi: Marco Bestetti di FdI, Silvia Scurati della Lega, Gianluca Comazzi di Forza Italia, Pietro Bussolati del Pd. Potrebbe riuscire a rientrare in consiglio anche l'ex assessore Giulio Gallera, nel caso scattasse il secondo seggio per Forza Italia.

Feltri, Sgarbi e Paladini in consiglio regionale

Tra le soprese in positivo, le buone performance di Michela Palestra (Pd) e Lisa Noja (Terzo polo). E ci sono poi i "colpi" che hanno pagato bene: Vittorio Feltri per Fratelli d'Italia e Vittorio Sgarbi per Noi Moderati. Bene anche Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli, per Majorino.

Lombardia, i flop: Pregliasco e i ciclisti Chiappucci e Colbrelli

Non altrettanto bene, venendo ai flop, il virologo Fabrizio Pregliasco, sempre in lista per Majorino, che dovrebbe restare fuori dal consiglio. Delusione, tra gli altri anche per due ciclisti che restano fuori: El Diablo Claudio Chiappucci, candidato di Moratti a Monza, e il Cobra Sonny Colbrelli, candidato di Forza Italia a Brescia