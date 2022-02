Lombardia violenta, la ministra Lamorgese si dia una svegliata. Il commento

A Milano, tra sabato e domenica, ci sono stati 6 feriti di cui 5 accoltellati in 4 ore. C'è un'emergenza sicurezza.

A Como la stampa locale racconta di tre aggressioni con il coltello nel giro di quattro ore e di una violenta rissa alle 6 del mattino.

A Lecco, due giorni fa, in stazione sono stati feriti un 17enne e un agente per una rissa tra ragazzini.

A Pavia una rissa è sfociata in una sparatoria, poi sono spuntate le spranghe.

Tutto questo è successo nelle ultime 48 ore. Forse abbiamo un problema, ed è un problema non solo milanese. Forse c'è bisogno di una discussione parlamentare seria. Forse c'è bisogno che il nostro ministro degli Interni Luciana Lamorgese si dia una svegliata. Perché in Lombardia la pandemia potrebbe essere finita, o in via di conclusione, ma c'è un'ondata di violenza che sta montando, giorno dopo giorno.