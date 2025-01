Lotteria Italia, il primo premio a Somaglia. Biglietto vincente di nuovo in Lombardia

Per il secondo anno consecutivo e' la Lombardia la grande protagonista della Lotteria Italia 2024. Il primo premio dell'edizione 2023, ricorda Agipronews, era andato a Milano; la regione si aggiudica ancora la vincita da 5 milioni di euro, grazie al biglietto vincente T 173756 venduto a Somaglia, in provincia di Lodi. Va alle Marche il secondo premio da 2,5 milioni di euro con il tagliando T 378442 venduto a Pesaro. Festeggia il sud, con precisione la Sicilia, con il terzo premio dal valore di 2 milioni di euro grazie al biglietto G 330068 acquistato a Palermo. Premio da 1,5 milione di euro a Torino, con il biglietto G 173817. L'ultima vincita di prima categoria, dal valore di 1 milione di euro, andra' alle casse del possessore del biglietto S 185025 venduto a Dolo, in provincia di Venezia.

