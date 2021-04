Lupi e Albertini sfidanti perfetti per Sala. Il sondaggio

Gabriele Albertini ad oggi unico nome del centrodestra in grado di impensierire seriamente il sindaco in carica Giuseppe Sala. Questo l'esito del sondaggio promosso da Eumetra sulle elezioni comunali di Milano 2021, nella seconda edizione di aprile che conferma di fatto quanto emerso già nella prima edizione (QUI il link relativo a febbraio). L'ex primo cittadino Albertini, in caso di candidatura alla guida di una coalizione di centrodestra, al ballottaggio potrebbe persino spuntarla sull'attuale sindaco di Milano. Consenso del 49% contro il 48% di Sala a fronte di un 3% di indecisi. SCARICA IL FILE COMPLETO

Sono 1002 i milanesi interpellati dal sondaggio eseguito nella seconda metà di marzo e interamente dedicato agli scenari nel centrodestra. Albertini gode del vantaggio di una maggiore popolarità rispetto agli altri potenziali candidati: lo conosce l'89% dei milanesi.

Alle sue spalle, Paolo Del Debbio si confermerebbe una buona scelta (conosciuto dall'80% dei milanesi, sconfitta di misura 49 a 47 in un eventuale ballottaggio con Sala), non fosse che più volte il conduttore Mediaset ha ribadito la sua intenzione di non partecipare alla partita. La perfomance migliore dopo quella di Albertini, restando nel perimetro dei nomi con concrete possibilità di essere candidati, risulta quindi quella di Maurizio Lupi, 52 a 45 contro Sala.

Più distaccati gli altri possibili sfidanti Roberto Rasia, Regina De Albertis e Simone Crolla, che scontano anche il fatto di essere conosciuti da meno di un milanese su tre.