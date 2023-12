Mafie in Lombardia, Dalla Chiesa: "Monitorare anche gli affitti brevi"

Mafie in Lombardia, il convegno del Pd

"La Lombardia è il principale crocevia per il traffico di stupefacenti su scala nazionale". Lo ha affermato la procuratrice della DDA milanese Alessandra Dolci nel corso di un convegno sul tema organizzato dal Pd a Palazzo Pirelli, intitolato “Le Mafie in Lombardia, le nuove strategie delle organizzazioni criminali e il pericolo della rimozione pubblica”.

Dalla Chiesa: "Settore del Turismo da monitorare con attenzione"

Presente anche Nando Dalla Chiesa, presidente Sisma (Società scientifica italiana di studi su mafie e antimafia) e presidente onorario di Libera, che ha sottolineato i rischi presenti anche nel settore degli affitti brevi: "Il settore del Turismo ad esempio è da monitorare con attenzione nella sua crescita e occorre dispiegare forze per controllare la politica degli affitti brevi". Parole che si collegano alla polemica scaturita nella mattinata di ieri tra l'assessore meneghino alla Casa Pierfrancesco Maran e il ministro al Turismo Daniela Santanchè. L'assessore rimarcava la necessità di un controllo del turismo a Milano, mentre il ministro ha ribattuto che il vero problema del capoluogo è la sicurezza.

Majorino: "Scontro Maran-Santanchè, il ministro la butta in caciara"

E su questo ha commentato anche il capogruppo dem in Lombardia, Pierfrancesco Majorino: "Il ministro Santanchè risponde che il problema è la sicurezza perché non sa come giustificare il fatto che quel che è di sua competenza, cioè una regolamentazione degli affitti brevi, non è stato sin qui realizzato", dice. Ecco perché "ha tutte le ragioni del mondo l'assessore Maran a sostenere che il pacchetto di interventi proposto dal governo rispetto al tema degli affitti brevi, tema che ha drogato il mercato della casa nelle grandi città in maniera molto significativa, è un pacchetto assolutamente insufficiente, carente". In sintesi, "Santanchè non ha il coraggio di assumersi le sue responsabilità e la butta in caciara, ma dovrebbe spiegare perché non ha fatto niente", conclude Majorino.