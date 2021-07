Mafie, Sala: "Nel post-pandemia presenza minacciosa per Milano"

Commemorazione della strage di via Palestro, così il sindaco di Milano Giuseppe Sala: "In un momento di acute sofferenze sociali create dalla pandemia, e in vista degli appalti pubblici miliardari che arriveranno grazie agli aiuti europei, dobbiamo essere consapevoli che la presenza mafiosa e' piu' minacciosa che mai a Milano". Il sindaco ha poi aggiunto che "una Milano senza mafie e' una citta' piu' libera, ricca e sicura, in grado di creare lavoro e diventare piu' equa". Legalita' e onesta', ha concluso, sono "i fari che orientano la rotta di questa citta', la fanno crescere e le consentono di attrarre nuovi cittadini provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo".