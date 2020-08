Majorino, la proposta: "Un museo del socialismo italiano a Milano"

Majorino: "Un museo del socialismo italiano a Milano"

"Non so come andrà la storia del museo di Roma. So che vorrei un museo del socialismo italiano a Milano. Un luogo attraverso cui ricordare e discutere. Pure delle pagine più complesse e controverse, senza omissioni". A lanciare la proposta su Twitter è l'europarlamentare del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino. L'ex assessore al Welfare del comune di Milano ha commentato così la mozione presentata a Roma da tre consiglieri del Movimento 5 Stelle sulla realizzazione nella Capitale di un museo dedicato al fascismo.

Fidanza: "Nel museo del socialismo ci sarebbe anche Mussolini..."

Alla proposta di Majorino risponde l’eurodeputato milanese di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza: “Che bello il museo del socialismo a Milano proposto da Majorino. Ci troverebbe dentro Mussolini e Craxi, al quale lui stesso non vuole dedicare una via. Occhio a giocare con la storia, che poi alla fine ci si può scottare”