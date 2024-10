Majorino: "La sinistra italiana è stata devastata dall'ossessione del centro"

Anche il capogruppo del Pd in Lombardia Pierfrancesco Majorino entra nel dibattito interno al centrosinistra dopo la sconfitta in Liguria. Sui giornali "ci sono i classici commenti del giorno dopo che dicono che c'e' un problema 'al centro' e che quindi il PD deve parlare di piu' al 'centro'. Io credo che l'ossessione del 'centro' sia esattamente cio' che ha devastato la sinistra italiana per troppo tempo". Parole che non coincidono con l'analisi del sindaco milanese Beppe Sala, il quale questa mattina ha commentato: "Cio' che palesemente e' deficitario nel Centrosinistra e' la forza centrale, quella moderata, pragmatica, capace di riforme, europeista - una nuova componente liberal, che al momento ha una rappresentanza non definita. E' la lezione di questa tornata, ma in fondo e' la lezione di questi ultimi anni".

Majorino: "Dobbiamo temere una sinistra nè carne nè pesce"

Majorino prosegue su facebook: "Ovviamente c'e' un tema di alleanze (che per quanto mi riguarda devono essere ampie) - continua -, ma il PD l'unica cosa che deve fare e' essere ancora piu' riconoscibile". Con Elly Schlein, "in grande parte proprio grazie a lei, abbiamo riavviato battaglie su sanita', salario, diritti sociali e civili. Dobbiamo proseguire su questa strada. La cosa che dobbiamo temere, guardando anche a quel 50 per cento di italiani che oramai sta a casa, e' una sinistra ne' carne ne' pesce. Che non dice niente per non scontentare", aggiunge. "Dopo il risultato ligure (laddove peraltro il PD e' andato di per se' bene e Andrea Orlando ha fatto tutto quel che doveva fare, sfiorando la vittoria) a maggior ragione", conclude Majorino.