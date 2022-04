Malena, star delle notti di Milano: lo spogliarello a "La Pupa e il Secchione"

Malena, star dell'intrattenimento per adulti, spesso ospite a Milano del locale "Extasia", ha raccontato In un'intervista a Mow Mag, la scena dello spogliarello cinematografico, che ha interpretato nell'ultima puntata del programma "La Pupa e il Secchione" su Italia Uno: "Stavo tremando e avevo preso freddo prima: dalla villa, per il collegamento, ero in intimo e quindi non dico che ero congelata... te lo giuro: di più. (ride)". Malena ha infatti intepretato il celebre episodio "Mara" con Sophia Loren e Marcello Mastroianni di "Ieri, oggi e domani", capolavoro del Cinema di Vittorio de Sica. Ha vestito il ruolo con professionalità e autorevolezza nella dedica, arricchita con sensuale completo intimo e smalto lilla trendy.

L'attrice protagonista delle notti milanesi

L'attrice hard di Gioia del Colle è protagonista di streaptease notturni nei locali di Milano e cura personalmente la colonna sonora degli spettacoli. Come conferma su mowmag anche lo storico locale "Extasia", attivo dal 1997 nel centro di Milano: "Una volta al mese è qui da noi, per tutto il 2022, con il suo spettacolo. Lei sì che ha richiamo sul pubblico."

