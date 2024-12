Malore per Fabrizio Pregliasco: come sta il noto virologo

Il professor Fabrizio Pregliasco, noto virologo e direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio di Milano, è stato colpito da un malore che ha richiesto il ricovero al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Raffaele di Milano. La notizia è emersa durante un collegamento telefonico con il programma “Un Giorno da Pecora” in onda su Rai Radio1, dove Pregliasco, nonostante le circostanze, ha scelto di intervenire rassicurando tutti sulla sua condizione.

“Mi sono sentito male oggi, ho avuto qualche piccolo guaio e sono ricoverato, ma ho risposto volentieri alla vostra chiamata, tanto sono qui”, ha spiegato il virologo con tono sereno ai conduttori del programma. Pregliasco ha poi aggiunto: “Per ora sto bene, vediamo come va”. Sebbene non abbia fornito dettagli precisi sulle cause del malore, ha raccontato di essere “caduto a terra”, lasciando intendere un possibile episodio di svenimento o perdita di equilibrio.

Pregliasco: "A Natale temo di sapere dove sarò..."

Il malore del professor Pregliasco, avvenuto in un periodo cruciale per le previsioni sulla diffusione del Covid durante le festività natalizie, ha destato preoccupazione nell’opinione pubblica. Nonostante la situazione, il virologo ha confermato la sua dedizione partecipando alla diretta e fornendo consigli su come proteggersi dai rischi di contagio. “Purtroppo, a Natale penso di sapere dove sarò”, ha scherzato Pregliasco, lasciando intendere che probabilmente trascorrerà i prossimi giorni sotto osservazione. Al momento, le sue condizioni sono stabili e non sembrano destare particolari preoccupazioni.

