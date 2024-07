Malpensa intitolato a Berlusconi, Sala: "Enac ha deciso senza consultare Sea"

"In Italia non esistono piu' due cose: un minimo di rispetto del garbo istituzionale e l'indipendenza degli enti pubblici". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine del consiglio comunale a proposito dell' intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. "C'e' un ordine del giorno di Regione Lombardia di un anno fa, tra l'altro segnalo che la Lega non aveva nemmeno partecipato al voto, che viene trasmesso a Enac e il presidente di Enac in 24 ore decide per l'intitolazione, senza assolutamente sentire soprattutto Sea, che e' ovviamente societa' partecipata del Comune, ma Sea in se li' investe, crea lavoro, opera per il servizio ai clienti, ma l'assurdo e' che nemmeno ad oggi e' stata comunicata la decisione a Sea, girano dei Whatsapp", ha aggiunto. "Ora, se questo e' il sistema ne prendiamo atto, certamente non e' un sistema che e' rispettoso del ruolo di ognuno, vediamo cosa succedera', ad oggi Sea non ha una PEC che conferma la cosa".

Sala: "Come si fa a decidere una cosa del genere in 24 ore senza consultare nessuno?"

Nessuna controproposta da parte de Comune: "Non farei oggi una controproposta, vorrei un attimo riflettere sul perche' di un'intitolazione del genere, perche' non e' un'intitolazione di poco conto, per il bene dell'aeroporto, per la sua reputazione, e' una cosa buona o non e' una cosa buona? Ci sta per il lavoro, tanto business, creazione di ricchezza, come si fa a decidere in 24 ore, una cosa del genere senza consultare chi li' ci vive, io non faccio alcuna controproposta, dico che una cosa del genere va discussa e vanno capite le conseguenze. Io non penso che sia una cosa esente da conseguenze da tutti i punti di vista", ha concluso.