Maltempo, a Milano il record di pioggia degli ultimi 170 anni

Non pioveva cosi' forte a Milano dal 10 agosto del 2015: in alcune zone della citta' sono state registrate delle precipitazioni torrenziali con cumulati oltre i 100 mm di pioggia dalla mezzanotte, con picchi di 130 mm a Monza e Lodi; si tratta di nubifragi particolarmente importanti con un tempo di ritorno ultradecennale in questo periodo dell'anno. E' quanto afferma il sito il meteo.it evidenziando che, a fine evento, probabilmente batteremo ogni record degli ultimi 170 anni per il mese di maggio: ad esempio alla stazione di Milano Brera il valore massimo di 98 mm risulta gia' abbondantemente superato, ma altre forti piogge sono in arrivo fino a domani sera e pure la prossima settimana. Un mese di maggio da record: dopo anni di siccita' sul Nord-Ovest italiano, il 2024 risulta estremamente piovoso su tutte queste zone. Lo riferisce Ansa

Maltempo in Lombardia: oltre 600 interventi dei vigili del fuoco

Dalla mezzanotte del 15 maggio alle di oggi i vigili del fuoco hanno effettuato 635 interventi di soccorso tecnico urgente in tutta la Lombardia, legati al maltempo. Le criticità maggiori si sono registrate nel comune di Bellinzago Lombardo, dove diverse vie risultano allagate a causa dell'esondazione del naviglio Martesana e molte abitazioni sono prive di energia elettrica. Gli specialisti del soccorso acquatico hanno evacuato alcuni residenti e hanno fornito generi di prima necessità agli abitanti che si sono rifugiati ai piani superiori delle abitazioni. Per coordinare le operazioni di soccorso, è stata allestita sul posto l'unità di comando locale, che garantisce una gestione tempestiva ed efficiente delle risorse disponibili. Attualmente, sono impegnati sul campo circa quaranta vigili del fuoco. Anche a Monza sono stati registrati cali di tensione e guasti alla rete elettrica in alcuni quartieri.