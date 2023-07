Maltempo a Milano, Sala: "Momento drammatico ma la città reagisce"

Maltempo a Milano, il sindaco Beppe Sala ha fatto il punto a margine del Consiglio Nazionale del Coni. Sala ha definito la giornata di martedì "un momento drammatico ma mi pare che la città sta reagendo bene". Il primo cittadino ha aggiunto: "Le strade e la rete dei trasporti saranno ripristinati in pochi giorni, il problema che richiede più tempo è sui parchi. Un po' semplificando si dice che al parco di Porta Venezia un albero su dieci è caduto, magari non sarà così ma sono tantissimi". Però "mi sento di escludere - ha aggiunto - che ci sia stata una mancanza dal punto di vista della manutenzione". "Quanto tempo ci vorrà? Magari tantissimo, ci sono due tematiche: gli alberi non si portano via cosi, devono essere tagliati, vuol dire tempo. Poi li ripiantiamo? Certo - ha aggiunto Sala - , ci vorrà tempo".

Sala: "Cambiamento climatico, dobbiamo governare il pianeta"

"C'è chi nega il cambiamento climatico? Io non voglio fare l'ecologista ideologo, ma mi sento profondamente ambientalista. È ovvio che la mia azione politica deve essere mirata a far si che Milano semplicemente faccia la sua parte, non si può aspettare che gli altri lo facciano. Ormai non può essere la casualità, vediamo eventi del genere ma chi ama la montagna vede quanto i ghiacciai si sono ritirati". "Se uno ragiona sul lunghissimo termine - ha aggiunto - è normale che il mondo si assesti, qui c'è un mondo in rapido cambiamento, ci ha messo decine di migliaia di anni ad arrivare da zero a un miliardo di abitanti, ma un miliardo era 120 anni fa. Ora siamo 8 tendente ai 9 miliardi. C'è un tema: dobbiamo governare il pianeta".

Oltre 400 alberi caduti sulle strade di Milano

Sono oltre quattrocento gli alberi caduti sulle strade di Milano. E sta continuando il lavoro senza sosta per rimuoverli e così ripristinare la circolazione. Sono segnalate chiusure e deviazioni fra via Legnano e piazza Lega Lombarda - fra il parco Sempione e via della Moscova - proprio per i lavori di ripristino, così come in via Regina Margherita vicino alla rotonda della Besana, in via Lomellina, in via MacMahon, in piazza Durante e via Assiano.

Atm, l'azienda di trasporti milanesi, ha fatto sapere di essere al lavoro "per liberare gli snodi più critici della rete tram, tra cui piazzale Maciachini, Parco Nord, Porta Lodovica e via Torino" consigliando di consultare la App per vedere i cambiamenti al servizio dovuti ai danni per il maltempo. Il 60% delle linee, si legge sul sito, è stata ripristinata ma ancora sono tante le modifiche e le deviazioni: la linea 90/91 che segue la circonvallazione fa servizio limitato così come oltre una decina di linee di tram e 13 di bus mentre il filobus 92 e 93 sono sospesi così come i tram 5 e 19.

L'amministratore delegato di Atm, Arrigo Giana, ha voluto ringraziare particolarmente "tutte le persone dell'Azienda - spiega la società in una nota - che stanno lavorando incessantemente per ripristinare le infrastrutture, le reti aeree, i depositi e le località aziendali danneggiate e per restituire quindi alla città e ai clienti il servizio pubblico di trasporto".

Milano, numerose automobili ancora intrappolate

E sono ancora numerose le auto sommerse dagli alberi caduti nella notte del nubifragio a Milano. Diversi cittadini proprietari di queste auto riferiscono di avere segnalato che i loro veicoli sono ancora intrappolati ma non hanno ricevuto ancora una risposta. Particolarmente critica la situazione in viale Argonne e nelle strade vicine che in questo momento appaiono come un 'cimitero' di piante, alcune delle quali tengono in 'ostaggio' le auto in sosta. La strada che porta a est della citta' e' chiusa al traffico.