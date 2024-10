Maltempo: a Milano scatta l'allerta arancione, Lambro esondato e attivata vasca per il Seveso

Milano è in balia delle intemperie, con un'allerta arancione in vigore per rischio idrogeologico e idrico fino a mezzanotte. Le abbondanti piogge, che hanno scaricato tra 55 e 60 mm d'acqua, hanno causato l'esondazione del fiume Lambro, portando a significativi allagamenti nel quartiere di Ponte Lambro. In risposta a questa emergenza, il Comune ha attivato alle 14:20 la vasca di laminazione del Seveso, un intervento cruciale per contenere la piena e prevenire ulteriori danni. Le autorità, incluso l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli, hanno immediatamente mobilitato la Protezione Civile e la Polizia Locale, impegnate a monitorare la situazione e a gestire il deflusso dell'acqua, aprendo tombini e rinforzando le difese.

Cittadini in allerta: misure precauzionali e monitoraggio costante

Il Comune di Milano esorta i cittadini a rimanere vigili e a prestare particolare attenzione nelle zone più a rischio di esondazione. È fondamentale evitare di sostare sotto alberi, impalcature e nei pressi di cantieri o dehors. Gli abitanti sono invitati a mettere in sicurezza oggetti e piante sui balconi per prevenire possibili danni. Nel frattempo, il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione Civile è attivo e coordinando gli interventi necessari per fronteggiare questa emergenza meteorologica. Le autorità rimangono in stato di allerta, pronte a reagire a qualsiasi ulteriore sviluppo.