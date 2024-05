Maltempo, disperso un uomo di 66 anni a Cantù

Un uomo risulta disperso dopo essere caduto nelle acque del torrente Serenza a causa del crollo di un ponticello sul quale si trovava con due amici a Cantù, nel Comasco. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per soccorrere le tre persone coinvolte. Fortunatamente due di loro sono riuscite a mettersi in salvo autonomamente, mentre un uomo di 66 anni risulta ancora disperso, trascinato dalle acque.

Decollato un elicottero con i sommozzatori

Le ricerche, interrotte in nottata da parte dei soccorritori fluviali dei Vigili del Fuoco del comando di Como, specializzati in interventi in ambienti acquatici, sono ricominciate stamani ed è stato fatto decollare un elicottero del reparto volo Lombardia, a bordo del quale si trovano anche sommozzatori.