Maltempo, Fontana: "Via al ricorso contro il Tar sui nubifragi di luglio"

Maltempo, Fontana: "Via al ricorso contro il Tar sui nubifragi dell'estate scorsa"



"Dopo che per anni le decisioni dei vari Tar hanno detto che la forma nella pubblica amministrazione è anche sostanza, in questo caso per la prima volta il Tar ha detto che al contrario la sostanza prevale sulla forma. Ne prendiamo atto e chiederemo al Consiglio di Stato se anche il Consiglio è di questa opinione", ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Le parole sono giunte in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 dell'Humanitas University, in risposta a chi gli ha chiesto se intende presentare un ricorso contro la decisione del Tar sui rimborsi per i danni causati del maltempo dello scorso luglio. "Certo", ha confermato Fontana.

Tar: sì ricorso Comune Milano sui finanziamenti per danni nubifragio

Dopo il violento nubifragio dello scorso 25 luglio infatti, il Comune di Milano era dovuto intervenire in 241 scuole danneggiate, effettuando oltre 370 interventi di riparazione edile. Regione Lombardia già ad agosto aveva predisposto misure di sostegno, ma solo per i Comuni che avevano eseguito i lavori di ripristino delle scuole con la modalità della somma urgenza. Procedura non utilizzata dal Comune che quindi non aveva ottenuto alcun ristoro. Il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso del Comune per "manifesta illogicità e introduzione di disparità di trattamento" contro le delibere di Regione sul finanziamento di lavori di pronto intervento ai Comuni per i danni alle scuole causati dal maltempo.