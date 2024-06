Maltempo, in 24 ore nel lago di Garda 18,5 milioni di metri cubi di acqua

Il maltempo sul tutto il Nord si fa sentire anche sul lago di Garda, che in ventiquattro ore è salito di cinque centimetri e mezzo. La pioggia, come riporta Bresciaoggi - ha riportato praticamente la misura alle altezze registrate il 29 maggio quando AIPo in concerto con la Comunità del Garda aveva aumentato i deflussi all’edificio regolatore di Salionze a 160 metri cubi al secondo, 10 mc/sec più del massimo consentito dai regolamenti, fissato a 150. In poche parole tra oggi e martedì sono arrivati nel lago ben 18,5 milioni di metri cubi. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica e idraulica che decreta lo stato di attenzione per rischio idrogeologico per temporali valido fino alle ore 9.00 di domani 13 giugno in tutti i bacini del Veneto eccetto l'Alto Piave bellunese. Per quanto riguarda il resto delle prescrizioni, valide fino alle ore 14.00 di domani, si conferma ancora lo stato di attenzione per rischio idraulico nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini.