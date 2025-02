Manca un anno a Milano-Cortina 2026: a Palazzo Chigi il punto sulle Olimpiadi

Sedici discipline olimpiche, sei sport paralimpici, tra Milano e le montagne italiane dalla Valtellina a Cortina d'Ampezzo. Gli atleti che saranno impegnati nei due grandi eventi sportivi del prossimo anno saranno piu' di 3.500 in rappresentanza di oltre 90 Nazioni. Le medaglie da assegnare saranno 195, 116 quelle olimpiche (54 maschili, 50 femminili e 12 miste) e 79 quelle paralimpiche. I Giochi olimpici invernali di Milano Cortina del 2026 si disputeranno dal 6 al 22 febbraio mentre quelli paralimpici dal 6 al 15 marzo. Sono alcuni dei numeri che mette in fila Agi quando manca un anno esatto all'inizio delle Olimpiadi. Per i Giochi olimpici i siti di gara saranno 13 tra Milano, Livigno, Bormio, Anterselva, Predazzo, Lago di Tesero e Cortina d'Ampezzo. A Milano si disputeranno quattro sport, hockey su ghiaccio (maschile e femminile), pattinaggio di figura, pattinaggio velocita' e short track.

Il vertice sulle Olimpiadi a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni

Nel frattempo questa mattina la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha presieduto a Palazzo Chigi un vertice dedicato alle prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Alla riunione hanno partecipato i vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e l’Amministratore Delegato della Fondazione Milano-Cortina 2026, Andrea Varnier. Il confronto si è concentrato sullo stato di avanzamento della preparazione dei Giochi, con particolare attenzione alle infrastrutture e all’organizzazione. "Nel corso dell'incontro - fa sapere Palazzo Chigi in una nota - sono stati affrontati diversi temi legati al movimento olimpico e sportivo, con particolare attenzione alle prossime Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026".

